04 мая 2025

Собянин: Москву ночью атаковали беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Летевшие на Москву дроны были сбиты в Подольске, рассказал Собянин
Летевшие на Москву дроны были сбиты в Подольске, рассказал Собянин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва в ночь на 5 мая была атакована беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, пострадавших или разрушений из-за атаки БПЛА нет.

Ночью также сообщалось о введении плана «Ковер» в московском аэропорту Внуково. Как рассказывали telegram-каналы, меры были приняты из-за атаки дронов на столицу.

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Москва в ночь на 5 мая была атакована беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, пострадавших или разрушений из-за атаки БПЛА нет. Ночью также сообщалось о введении плана «Ковер» в московском аэропорту Внуково. Как рассказывали telegram-каналы, меры были приняты из-за атаки дронов на столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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