Суд отклонил иск родственниц Жириновского к его сыновьям о пожизненном содержании

Суд отказал родственницам умершего политика Владимира Жириновского в признании недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Иск Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорь Лебедев) был отклонен, сказано в официальных документах. По данным СМИ, женщины являются племянницами политика.
«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — передали РИА Новости содержания документов. Также суд не удовлетворил требования о возврате имущества в наследственную массу.
Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после длительной болезни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.