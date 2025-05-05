Суд отклонил иск родственниц Жириновского к его сыновьям о пожизненном содержании

Суд отклонил иск родственниц Жириновского к его сыновьям
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Судебные разбирательства длились с 2022 года
Судебные разбирательства длились с 2022 года Фото:

Суд отказал родственницам умершего политика Владимира Жириновского в признании недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Иск Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорь Лебедев) был отклонен, сказано в официальных документах. По данным СМИ, женщины являются племянницами политика. 

«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — передали РИА Новости содержания документов. Также суд не удовлетворил требования о возврате имущества в наследственную массу.

Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после длительной болезни.

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Суд отказал родственницам умершего политика Владимира Жириновского в признании недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Иск Елены Листопадовой и Натальи Соколовой к сыновьям политика Олегу Эйдельштейну и Давиду Гарсиа (Игорь Лебедев) был отклонен, сказано в официальных документах. По данным СМИ, женщины являются племянницами политика.  «В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — передали РИА Новости содержания документов. Также суд не удовлетворил требования о возврате имущества в наследственную массу. Судебное разбирательство продолжалось с декабря 2022 года. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после длительной болезни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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