В Кургане идут бурные обсуждения вокруг строительства китайского автоцентра на месте бывшей территории автодрома. Магнитогорская компания якобы возводит объект без разрешительных документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Иногородние бизнесмены уже почти достроили автоцентр. Обустраивают площадку вокруг объекта. При этом, говорят, разрешения на строительство так и не было получено. В реестре мэрии об этом нет никаких данных», — сообщили инсайдеры.
Корреспондент URA.RU более недели назад направлял запрос на электронную почту иногородней компании. Также комментарий был запрошен в пресс-службе администрации города. В контактном центре автодилера журналисту агентства сообщили, что связать с руководителем организации не могут и попросили еще раз продублировать запрос, но уже на другую почту. На момент публикации ответы так и не поступили.
Разрешение на строительство является документом подтверждающим соответствие проектной документации установленным требованиям и возможность возведения объекта капитального строительства на земельном участке. Разрешения выдаются органом местного самоуправления при отсутствии нарушений со стороны застройщика. На территории Кургана это департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.
Автоцентр строится на проспекте Конституции. До этого бывшая территория автодрома, которая ранее принадлежала Курганскому государственному колледжу, пустовала в течение трех лет. Стройка объекта началась прошлой осенью, когда на участок завезли металлоконструкции. Территорию магнитогорские бизнесмены выкупили за 7,5 миллиона рублей годовой аренды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.