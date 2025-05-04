В Шадринске оштрафовали главврача одной из больниц

Исполняющий обязанности главврач Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) был привлечен к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Основанием для возбуждения дела стало несоблюдение порядка уведомления о приеме на работу бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы. «Установлено, что и.о. главного врача ГБУ „Шадринская ЦРБ“ не сообщил в письменном виде в установленный действующим законодательством 10-дневный срок прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры. По итогам рассмотрения дела на главного врача наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений среди руководителей. Так, начальника участка одного из оборонных предприятий признали виновным в превышении полномочий и оштрафовали на 300 тысяч рублей, а бывший директор завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки.
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