04 мая 2025

В Шадринске оштрафовали главврача одной из больниц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главврача оштрафовали на 20 тысяч рублей
Главврача оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото:

Исполняющий обязанности главврач Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) был привлечен к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Основанием для возбуждения дела стало несоблюдение порядка уведомления о приеме на работу бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы. «Установлено, что и.о. главного врача ГБУ „Шадринская ЦРБ“ не сообщил в письменном виде в установленный действующим законодательством 10-дневный срок прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры. По итогам рассмотрения дела на главного врача наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений среди руководителей. Так, начальника участка одного из оборонных предприятий признали виновным в превышении полномочий и оштрафовали на 300 тысяч рублей, а бывший директор завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющий обязанности главврач Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) был привлечен к штрафу за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Основанием для возбуждения дела стало несоблюдение порядка уведомления о приеме на работу бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы. «Установлено, что и.о. главного врача ГБУ „Шадринская ЦРБ“ не сообщил в письменном виде в установленный действующим законодательством 10-дневный срок прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего сотрудника федеральной противопожарной службы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры. По итогам рассмотрения дела на главного врача наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений среди руководителей. Так, начальника участка одного из оборонных предприятий признали виновным в превышении полномочий и оштрафовали на 300 тысяч рублей, а бывший директор завода получил штраф в миллион рублей за получение взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...