Сотрудник курганского оборонного завода получил крупный штраф за поборы

В Кургане начальник участка одного из оборонных предприятий был признан виновным в превышении полномочий. За поборы с подчиненного его приговорили к крупному штрафу. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Начальника участка на оборонном предприятии признали виновным в превышении полномочий», — рассказали источники. Штраф составил 300 тысяч рублей.
Редакция обратилась за комментариями в городской суд. В пресс-службе подтвердили, что житель Кургана был признан виновным по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Было вынесено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч.
Следствие обвиняло мужчину в том, что начальник обрубного участка с октября 2020 года по июль 2023 года вносил в табель завышенные сведения об отработке одного из сотрудников. Рабочий получал деньги за совмещение и отработку, после чего перечислял их обвиняемому на карту.
Сам сотрудник заявил, что тратил полученные средства на нужды завода и его работников. Так он создал кассу взаимопомощи и помогал коллегам в случае болезни или смерти родственников. Мужчина ремонтировал инструмент, приобретал материалы, тратил деньги на праздничные мероприятия.
Суд решил, что в результате действий начальника другие лица по его усмотрению получали выгоду за счет зарплаты сотрудника, которому проставлялись завышенные часы. Мужчина был признан виновным и получил штраф.
Ранее на оборонных предприятиях Курганской области уже фиксировались случаи злоупотребления полномочиями: так, бывший директор курганской структуры завода получил взятку от руководителя ижевской фирмы за приоритетные поставки продукции. Тогда суд также назначил штраф — в размере одного миллиона рублей.
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