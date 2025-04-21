21 апреля 2025

Сотрудник курганского оборонного завода получил крупный штраф за поборы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане оштрафовали сотрудника оборонного завода
В Кургане оштрафовали сотрудника оборонного завода Фото:

В Кургане начальник участка одного из оборонных предприятий был признан виновным в превышении полномочий. За поборы с подчиненного его приговорили к крупному штрафу. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Начальника участка на оборонном предприятии признали виновным в превышении полномочий», — рассказали источники. Штраф составил 300 тысяч рублей.

Редакция обратилась за комментариями в городской суд. В пресс-службе подтвердили, что житель Кургана был признан виновным по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Было вынесено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч.

Следствие обвиняло мужчину в том, что начальник обрубного участка с октября 2020 года по июль 2023 года вносил в табель завышенные сведения об отработке одного из сотрудников. Рабочий получал деньги за совмещение и отработку, после чего перечислял их обвиняемому на карту.

Сам сотрудник заявил, что тратил полученные средства на нужды завода и его работников. Так он создал кассу взаимопомощи и помогал коллегам в случае болезни или смерти родственников. Мужчина ремонтировал инструмент, приобретал материалы, тратил деньги на праздничные мероприятия.

Суд решил, что в результате действий начальника другие лица по его усмотрению получали выгоду за счет зарплаты сотрудника, которому проставлялись завышенные часы. Мужчина был признан виновным и получил штраф.

Ранее на оборонных предприятиях Курганской области уже фиксировались случаи злоупотребления полномочиями: так, бывший директор курганской структуры завода получил взятку от руководителя ижевской фирмы за приоритетные поставки продукции. Тогда суд также назначил штраф — в размере одного миллиона рублей.

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В Кургане начальник участка одного из оборонных предприятий был признан виновным в превышении полномочий. За поборы с подчиненного его приговорили к крупному штрафу. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Начальника участка на оборонном предприятии признали виновным в превышении полномочий», — рассказали источники. Штраф составил 300 тысяч рублей. Редакция обратилась за комментариями в городской суд. В пресс-службе подтвердили, что житель Кургана был признан виновным по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Было вынесено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч. Следствие обвиняло мужчину в том, что начальник обрубного участка с октября 2020 года по июль 2023 года вносил в табель завышенные сведения об отработке одного из сотрудников. Рабочий получал деньги за совмещение и отработку, после чего перечислял их обвиняемому на карту. Сам сотрудник заявил, что тратил полученные средства на нужды завода и его работников. Так он создал кассу взаимопомощи и помогал коллегам в случае болезни или смерти родственников. Мужчина ремонтировал инструмент, приобретал материалы, тратил деньги на праздничные мероприятия. Суд решил, что в результате действий начальника другие лица по его усмотрению получали выгоду за счет зарплаты сотрудника, которому проставлялись завышенные часы. Мужчина был признан виновным и получил штраф. Ранее на оборонных предприятиях Курганской области уже фиксировались случаи злоупотребления полномочиями: так, бывший директор курганской структуры завода получил взятку от руководителя ижевской фирмы за приоритетные поставки продукции. Тогда суд также назначил штраф — в размере одного миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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