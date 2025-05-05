В Кургане с приходом весны пробуждается природа, а плодовые деревья зацветают. Многие курганцы любят гулять среди цветущих деревьев, фотографироваться. URA.RU собрало подборку мест, где можно встретить цветущие яблони в Кургане.
Заозерный район
Напротив торгового центра в районе Заозерном по адресу 4-й микрорайон, 25 растут яблони. Некоторые из них уже зацвели. Их начали опылять насекомые.
Также отдельно корреспондент отметил, что вдоль проспекта имени Терентия Мальцева молодые шаровидные ивы прижились. Они, конечно, не цветут подобно яблоням, но тоже радуют глаз.
Парк Победы
Среди обширной зелени парка можно встретить цветущие деревья. Некоторые из них еще молодые, но уже радуют посетителей парка своим цветением и благоуханием. В парке также можно найти другие цветущие растения, которые вскоре распустятся.
Центр Илизарова
Разные представители сообщества фотографов Кургана отметили цветение деревьев и кустарников вблизи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Сезонные фотосессии в цветущих деревьях фотографы рекомендуют проводить именно здесь.
Сквер Яблоневый
В районе домов 88, 86 по улице Гоголя и 44 по улице Пролетарской расположен сквер с очень подходящим названием — Яблоневый. Здесь можно с удовольствием провести время в тени ветвистых цветущих деревьев на скамейках-каплях. Кроме яблонь, сквер украшают два арт-объекта — топиарий «Бабочка и яблоко» и «Книги».
Городской сад имени Александра Невского
В самом центре Кургана в городском саду спрятались небольшие цветущие деревья. Найти их можно между территорией Александро-Невского собора и памятником декабристам. Здесь в теплый сезон любят прогуливаться курганцы. Деревья здесь цветут необычным цветом — насыщенно розовым.
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