Депутату челябинского заксобрания отказали в регистрации на праймериз ЕР

Депутату заксобрания Челябинской области Александру Решетникову отказали в регистрации на предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в кандидаты от ЕР по одномандатному округу № 6. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.
«Оргкомитет по проведению праймериз установил, что Решетников нарушил требования положения о порядке проведения предварительного голосования. Оргкомитет отказал Решетникову в регистрации кандидатом предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты заксобрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6», — говорится в решении оргкомитета.
Согласно положению, кандидат может быть выдвинут по списку партии или по одномандатному округу. Решетников же выдвинул свою кандидатуру и там, и там. В этой связи в регистрации выдвижения по округу ему отказали.
Корреспонденту URA.RU Решетников пояснил, что изначально собирался выдвигаться по округу, поэтому и подал документы как будущий кандидат-одномандатник. Потом решение поменялось.
«Я остаюсь участником праймериз по списку партии. Результаты предварительного голосования все расставят по местам», — заявил Решетников корреспонденту агентства в телефонном разговоре.
Источники агентства в партийных кругах сообщили, что сначала Решетников подал заявление на праймериз ЕР по спискам. А в последний день приема заявлений, 30 апреля, он прислал в электронном виде бумаги, что хочет выдвинуться как одномандатник. Ему предложили отозвать это заявление, но он этого не сделал.
Решетников является действующим депутатом по округу № 6 (бывший Катав-Ивановский). Он избирался депутатом ЗСО на протяжении трех последних созывов. По информации URA.RU, по одномандатному округу №6 где в 2020 году избирался Решетников, в ЕР решили выдвинуть действующего депутата ЗСО, участницу СВО Лену Колесникову.
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