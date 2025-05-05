Депутату челябинского заксобрания отказали в регистрации на праймериз ЕР

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Александр Решетников не сможет участвовать в праймериз как кандидат-одномандатник
Александр Решетников не сможет участвовать в праймериз как кандидат-одномандатник Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Депутату заксобрания Челябинской области Александру Решетникову отказали в регистрации на предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в кандидаты от ЕР по одномандатному округу № 6. Об этом URA.RU сообщили в  реготделении партии.

«Оргкомитет по проведению праймериз установил, что Решетников нарушил требования положения о порядке проведения предварительного голосования. Оргкомитет отказал Решетникову в регистрации кандидатом предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты заксобрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6», — говорится в решении оргкомитета.

Согласно положению, кандидат может быть выдвинут по списку партии или по одномандатному округу. Решетников же выдвинул свою кандидатуру и там, и там. В этой связи в регистрации выдвижения по округу ему отказали.

Корреспонденту URA.RU Решетников пояснил, что изначально собирался выдвигаться по округу, поэтому и подал документы как будущий кандидат-одномандатник. Потом решение поменялось.

«Я остаюсь участником праймериз по списку партии. Результаты предварительного голосования все расставят по местам», — заявил Решетников корреспонденту агентства в телефонном разговоре.

Источники агентства в партийных кругах сообщили, что сначала Решетников подал заявление на праймериз ЕР по спискам. А в последний день приема заявлений, 30 апреля, он прислал в электронном виде бумаги, что хочет выдвинуться как одномандатник. Ему предложили отозвать это заявление, но он этого не сделал.

Решетников является действующим депутатом по округу № 6 (бывший Катав-Ивановский). Он избирался депутатом ЗСО на протяжении трех последних созывов. По информации URA.RU, по одномандатному округу №6 где в 2020 году избирался Решетников, в ЕР решили выдвинуть действующего депутата ЗСО, участницу СВО Лену Колесникову.

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Депутату заксобрания Челябинской области Александру Решетникову отказали в регистрации на предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в кандидаты от ЕР по одномандатному округу № 6. Об этом URA.RU сообщили в  реготделении партии. «Оргкомитет по проведению праймериз установил, что Решетников нарушил требования положения о порядке проведения предварительного голосования. Оргкомитет отказал Решетникову в регистрации кандидатом предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты заксобрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6», — говорится в решении оргкомитета. Согласно положению, кандидат может быть выдвинут по списку партии или по одномандатному округу. Решетников же выдвинул свою кандидатуру и там, и там. В этой связи в регистрации выдвижения по округу ему отказали. Корреспонденту URA.RU Решетников пояснил, что изначально собирался выдвигаться по округу, поэтому и подал документы как будущий кандидат-одномандатник. Потом решение поменялось. «Я остаюсь участником праймериз по списку партии. Результаты предварительного голосования все расставят по местам», — заявил Решетников корреспонденту агентства в телефонном разговоре. Источники агентства в партийных кругах сообщили, что сначала Решетников подал заявление на праймериз ЕР по спискам. А в последний день приема заявлений, 30 апреля, он прислал в электронном виде бумаги, что хочет выдвинуться как одномандатник. Ему предложили отозвать это заявление, но он этого не сделал. Решетников является действующим депутатом по округу № 6 (бывший Катав-Ивановский). Он избирался депутатом ЗСО на протяжении трех последних созывов. По информации URA.RU, по одномандатному округу №6 где в 2020 году избирался Решетников, в ЕР решили выдвинуть действующего депутата ЗСО, участницу СВО Лену Колесникову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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