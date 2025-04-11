Челябинский депутат Колесникова, награжденная за СВО, выдвинулась на выборы

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Лена Колесникова подала документы на праймериз ЕР
Лена Колесникова подала документы на праймериз ЕР Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова, награжденная за участие в СВО, выдвинулась на праймериз «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

«Пять лет работы в Катав-Ивановском округе, Ашинском районе и Усть-Катаве показали — вместе мы можем многое! Благодарю всех за поддержку и доверие. Впереди новые задачи, и я готова работать для развития нашей области!» цитирует Колесникову telegram-канал отделения. В партии добавили, что Колесникова — член партии с 2011 года, депутат ЗСО 7-го созыва, успешная бизнес-леди, активный доброволец СВО и председатель исполкома конгресса татар Челябинской области.

Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер.

Предварительное голосование «Единой России» проводится для того, чтобы определить, кого партия поддержит на выборах в сентябре, когда будут выбраны в собрания депутатов большинства муниципалитетов региона. Выдвижение кандидатов на праймериз будет проходить до 24 апреля, Само предварительное голосование — с 19 по 25 мая.

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Депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова, награжденная за участие в СВО, выдвинулась на праймериз «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе реготделения ЕР. «Пять лет работы в Катав-Ивановском округе, Ашинском районе и Усть-Катаве показали — вместе мы можем многое! Благодарю всех за поддержку и доверие. Впереди новые задачи, и я готова работать для развития нашей области!» цитирует Колесникову telegram-канал отделения. В партии добавили, что Колесникова — член партии с 2011 года, депутат ЗСО 7-го созыва, успешная бизнес-леди, активный доброволец СВО и председатель исполкома конгресса татар Челябинской области. Колесникова подписала контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года, отправившись на фронт как доброволец. По возвращении она прошла курс реабилитации и лечения, вернувшись в политику. Осенью прошлого года ее наградили за проявленный героизм при участии в СВО орденом «За боевые заслуги перед Запорожской областью». Награду на заседании вручил спикер ЗСО Олег Гербер. Предварительное голосование «Единой России» проводится для того, чтобы определить, кого партия поддержит на выборах в сентябре, когда будут выбраны в собрания депутатов большинства муниципалитетов региона. Выдвижение кандидатов на праймериз будет проходить до 24 апреля, Само предварительное голосование — с 19 по 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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