Причастные к нападению на полицейских в Махачкале понесут суровое наказание, а попытки дестабилизировать обстановку перед Днем Победы обречены на провал. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
«Цели наших трусливых врагов, посчитавших для себя возможным в преддверии Великого праздника Победы дестабилизировать обстановку, не достигнуты, и никогда не будут достигнуты. Какие бы силы ни стояли за подлецами, они понесут самое суровое наказание», — заявил Абдулмуслимов. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства региона.
По поручению главы республики Сергея Меликова все органы исполнительной власти региона мобилизованы. Руководителям министерств и ведомств даны соответствующие указания.
Нападение произошло 5 мая на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Двое нападавших открыли огонь по наряду ДПС, угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников и трех гражданских, среди которых 17-летняя девушка. Среди погибших — 25-летний сотрудник ППС Газибек Шахбанов. Следственный комитет возбудил дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 (угон) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
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