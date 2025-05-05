Собянин: сбиты пять беспилотников, летевших на Москву

Москва в ночь на 6 мая была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, специалисты экстренных служб работают на месте.
UPD (01:54 мск): Министерство обороны сообщило о нейтрализации еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону Москвы, средствами противовоздушной обороны. На месте обнаружения обломков дрона в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, дополнил Собянин.
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