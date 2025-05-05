05 мая 2025

Собянин: сбиты пять беспилотников, летевших на Москву

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Москва в ночь на 6 мая была атакована беспилотниками
Москва в ночь на 6 мая была атакована беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Москва в ночь на 6 мая была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, специалисты экстренных служб работают на месте.

UPD (01:54 мск): Министерство обороны сообщило о нейтрализации еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону Москвы, средствами противовоздушной обороны. На месте обнаружения обломков дрона в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, дополнил Собянин.

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Москва в ночь на 6 мая была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было. «Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, специалисты экстренных служб работают на месте. UPD (01:54 мск): Министерство обороны сообщило о нейтрализации еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону Москвы, средствами противовоздушной обороны. На месте обнаружения обломков дрона в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, дополнил Собянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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