Московские аэропорты ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на столицу в ночь на 6 мая.
Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропорта Надым. Временно прекратили прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений.
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