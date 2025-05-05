05 мая 2025

Московские аэропорты ввели временные ограничения

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Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы
Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на столицу в ночь на 6 мая.

Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропорта Надым. Временно прекратили прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений.

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на столицу в ночь на 6 мая. Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропорта Надым. Временно прекратили прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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