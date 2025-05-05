В Надыме ввели ограничения на работу аэропорта

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В аэропорту Надыма ввели план «Ковер»
В аэропорту Надыма ввели план «Ковер» Фото:

Аэропорт Надыма временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале

В Росавиации подчеркнули, что о возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно по мере изменения ситуации. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подытожил Кореняко.

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Аэропорт Надыма временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.  В Росавиации подчеркнули, что о возобновлении работы аэропорта будет объявлено дополнительно по мере изменения ситуации. Службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подытожил Кореняко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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