Беспилотники ВСУ атаковали Москву и еще три региона РФ: карта ударов дронов на 6 мая

В ночь на 6 мая Украина попыталась атаковать Москву с помощью 19 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, часть дронов была сбита на подлете к городу, один из беспилотников упал на Каширском шоссе.
По информации telegram-канала Mash, очевидцы сначала услышали взрыв в районе шоссе, после чего ударной волной были выбиты стекла на верхних этажах жилого здания, а также повреждены витрины цветочного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка причиненного ущерба. Подробнее об атаках украинских дронов на регионы России — в материале URA.RU.
Москва
В ночь на 6 мая силы противовоздушной обороны Минобороны России ликвидировали 19 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. В 1:16 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти дронов, один из которых упал на Каширском шоссе. По предварительным данным, серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано. Согласно информации telegram-канала Mash, сначала на улице прозвучал взрыв, после чего ударная волна выбила стекла на верхних этажах здания, а также повредила витрины цветочного магазина.
В 1:43 поступила информация о нейтрализации шестого беспилотника. В 1:57 были уничтожены еще три БПЛА. В 2:17 стало известно о пресечении попытки прорыва еще 10 дронов, следовавших к Москве с различных направлений. Сообщается, что разрушений и жертв нет.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что в целях обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» были временно введены ограничения на работу. В настоящее время ограничения в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» уже сняты.
Воронежская область
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем telegram-канале о масштабной атаке украинских дронов на регион. По его словам, с помощью дежурных подразделений противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы в шести муниципальных районах области было выявлено и уничтожено не менее 18 БПЛА.
Гусев отметил, что, согласно предварительным данным, жертв среди населения нет. При этом он уточнил, что в одном из городов на юге региона в результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько окон в нежилом здании, кровля, а также хозяйственные постройки двух частных домов и один автомобиль. Глава области подчеркнул, что угроза повторных атак дронов в регионе сохраняется.
Пензенская область
Также в воздушном пространстве Пензенской области были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Жителям рекомендуется воздержаться от съемки фото- и видеоматериалов, а также от публикации любых кадров в социальных сетях во избежание непреднамеренной передачи информации ВСУ.
Курская область
В Курской области был зафиксирован обстрел электроподстанции в городе Рыльск, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. В результате происшествия пострадали двое детей. У 14-летней девушки диагностировано касательное осколочное ранение левой голени, у 17-летнего юноши — осколочное ранение правой голени. Жизни пострадавших ничего не угрожает, им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Вследствие атаки в городе повреждены два трансформатора, подача электроэнергии полностью прекращена.
Ограничения работы аэропортов
В России была приостановлена деятельность трех аэропортов, расположенных в центральных регионах страны, в связи с необходимостью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Под действие ограничительных мер попали аэропорты, находящиеся в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Эту информацию предоставил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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