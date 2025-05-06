Водонагреватель в Челябинске можно купить от двух тысяч рублей

Проточный водонагреватель в канун опрессовок можно купить в Челябинске за две с небольшим тысячи рублей. Будет ли покупка радовать или стоит озаботиться приобретением накопительного водогрея — разбирался корреспондент URA.RU.
«Самый простой проточный водонагреватель обойдется в две тысячи рублей. Его можно установить прямо на кран кухни или смеситель в ванной, и тогда мытье посуды или душ станут намного комфортнее», — передает корреспондент URA.RU данные анализа сайтов по продаже сантехники.
Но стоит ли откладывать тазики с ковшиками, покупая самый простой водогрей? В отзывах к бюджетным моделям значится, что они зачастую не оправдывают ожиданий. Так, по данным пользователей, вода не может быстро нагреться до комфортных 38-40 градусов, поэтому приходится либо мыться под очень тонкой струйкой, либо под прохладной водой. Более дорогие модели нагревают проточную воду быстрее, но и потребляют больше электричества. Их стоимость уже сопоставима с накопительными водонагревателями.
«Цена накопительного водогрея ранжируется по мощности и объему, на многих сайтах есть возможность выбрать варианты для семьи из двух, трех, четырех или более человек. Так, на 3-4 человек потребуется бак объемом 80-100 литров», — указано на сайтах.
Для бака нужно предусмотреть место для размещения и возможность подключения, зачастую для этого потребуется вызывать сантехника. Он поможет закрепить водонагреватель, который суммарно будет весить более 100 килограммов, на стене, и подведет трубы. Стоимость самой простой модели начинается от восьми тысяч рублей, в среднем хорошие водогреи обойдутся в сумму от 20 и более тысяч рублей. При этом вы всегда будете с горячей водой, которая обеспечит хороший напор для душа или мытья посуды.
Эксперты предупреждают, что для водонагревателей необходимы розетки с заземлением. Кроме того, они рекомендуют подключать проточные водогреи к холодной воде, чтобы за время опрессовки не шел расход горячей воды по счетчику, где ведется не только подсчет кубометров воды, но и стоимость ее нагрева.
Первые опрессовки в Челябинске начнутся уже с 20 мая. Горячую воду отключат во всех районах города.
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