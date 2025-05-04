В Челябинске назвали дату отключения горячей воды

В Челябинске первый этап опрессовки начнется с 20 мая. Об этом заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Начали готовиться к следующему отопительному сезону. Приступили к ремонтным программам и также в конце мая стартуют гидравлические испытания. Первый этап опрессовки начнется с 20 мая», — заявил Астахов во время аппаратного совещения в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Первый этап затронет все районы города Челябинска. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».
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