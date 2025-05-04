04 мая 2025
03 мая 2025

В Челябинске назвали дату отключения горячей воды

Горячую воду в Челябинске начнут отключать с 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду в домах некоторых челябинцев отключат через две недели
Горячую воду в домах некоторых челябинцев отключат через две недели Фото:

В Челябинске первый этап опрессовки начнется с 20 мая. Об этом заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. 

«Начали готовиться к следующему отопительному сезону. Приступили к ремонтным программам и также в конце мая стартуют гидравлические испытания. Первый этап опрессовки начнется с 20 мая», — заявил Астахов во время аппаратного совещения в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Первый этап затронет все районы города Челябинска. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

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В Челябинске первый этап опрессовки начнется с 20 мая. Об этом заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.  «Начали готовиться к следующему отопительному сезону. Приступили к ремонтным программам и также в конце мая стартуют гидравлические испытания. Первый этап опрессовки начнется с 20 мая», — заявил Астахов во время аппаратного совещения в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Первый этап затронет все районы города Челябинска. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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