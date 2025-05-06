Меликов пообещал по млн семьям погибших при перестрелке в Махачкале

Семьям погибших полицейским выплатят по миллиону, пообещал Сергей Меликов
новость из сюжетаВ Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД
Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейским выплатят по миллиону. Это пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.
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