Меликов пообещал по млн семьям погибших при перестрелке в Махачкале

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Семьям погибших полицейским выплатят по миллиону, пообещал Сергей Меликов
Семьям погибших полицейским выплатят по миллиону, пообещал Сергей Меликов Фото:
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В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейским выплатят по миллиону. Это пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.

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Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейским выплатят по миллиону. Это пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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