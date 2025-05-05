05 мая 2025

В ХМАО продают раритетную «Чайку» за 6,5 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль 1963 года выпуска продают в Сургуте
Автомобиль 1963 года выпуска продают в Сургуте Фото:

В Сургуте продается ГАЗ-13 «Чайка» 1963 год выпуска. Цена лота, выставленного на сайте бесплатных объявлений, 6,5 миллионов рублей.

«Продается ГАЗ-13 „Чайка“, 1963 год выпуска, бензиновый двигатель 5,5 литров, цена 6,5 миллионов рублей», — следует из публикации на «Авито». Автомобиль стоит на продаже не менее года, однако покупатель на него до сих пор не нашелся.

Машина находится в отличном состоянии, пробег — менее 40 тысяч километров. Нынешний владелец рассказал URA.RU, что заменить на «Чайке» пришлось только руль и диски колесные. «Машина в отлично состоянии, менялись только несколько элементов — руль и колесные диски», — рассказал сургутянин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно купить старинный автомобиль и за 50 тысяч рублей. Несколько лотов с невысокой стоимостью выставлено на сайте бесплатных объявлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте продается ГАЗ-13 «Чайка» 1963 год выпуска. Цена лота, выставленного на сайте бесплатных объявлений, 6,5 миллионов рублей. «Продается ГАЗ-13 „Чайка“, 1963 год выпуска, бензиновый двигатель 5,5 литров, цена 6,5 миллионов рублей», — следует из публикации на «Авито». Автомобиль стоит на продаже не менее года, однако покупатель на него до сих пор не нашелся. Машина находится в отличном состоянии, пробег — менее 40 тысяч километров. Нынешний владелец рассказал URA.RU, что заменить на «Чайке» пришлось только руль и диски колесные. «Машина в отлично состоянии, менялись только несколько элементов — руль и колесные диски», — рассказал сургутянин. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно купить старинный автомобиль и за 50 тысяч рублей. Несколько лотов с невысокой стоимостью выставлено на сайте бесплатных объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...