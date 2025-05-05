В Сургуте продается ГАЗ-13 «Чайка» 1963 год выпуска. Цена лота, выставленного на сайте бесплатных объявлений, 6,5 миллионов рублей.
«Продается ГАЗ-13 „Чайка“, 1963 год выпуска, бензиновый двигатель 5,5 литров, цена 6,5 миллионов рублей», — следует из публикации на «Авито». Автомобиль стоит на продаже не менее года, однако покупатель на него до сих пор не нашелся.
Машина находится в отличном состоянии, пробег — менее 40 тысяч километров. Нынешний владелец рассказал URA.RU, что заменить на «Чайке» пришлось только руль и диски колесные. «Машина в отлично состоянии, менялись только несколько элементов — руль и колесные диски», — рассказал сургутянин.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО можно купить старинный автомобиль и за 50 тысяч рублей. Несколько лотов с невысокой стоимостью выставлено на сайте бесплатных объявлений.
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