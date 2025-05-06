Силы ПВО отразили атаку 57 беспилотников, летевших на регионы РФ

Средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с территории Украины и нацелены на шесть российских регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.
«В течение вечера после 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В воздушном пространстве Брянской области было зафиксировано 31 объект, в Курской области — 14. Над Орловской областью обнаружено семь подобных объектов, над Калужской — два, столько же в небе Рязанской области. Кроме того, один объект был зафиксирован над территорией Республики Крым.
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