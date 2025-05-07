Собянин: на подлете к Москве сбили два беспилотника

Два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
По словам Собянина, на территории, где обнаружены обломки дронов, специалисты экстренных служб проводят все необходимые работы по обеспечению безопасности и ликвидации последствий происшествия. О данных по пострадавшим или ущербе на данный момент не сообщается.
В ночь на 6 мая, в промежутке между 1:00 и 2:00, над Московским регионом были перехвачены и уничтожены порядка 20 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Минобороны ранее информировало, что в вечерние часы 6 мая над территорией страны были уничтожены 57 украинских БПЛА. Из них 31 беспилотник был сбит в Брянской области, 14 — в Курской области и семь — в Орловской, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.