Собянин: на подлете к Москве сбили два беспилотника

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ПВО отражает атаку украинских дронов
ПВО отражает атаку украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

По словам Собянина, на территории, где обнаружены обломки дронов, специалисты экстренных служб проводят все необходимые работы по обеспечению безопасности и ликвидации последствий происшествия. О данных по пострадавшим или ущербе на данный момент не сообщается.

В ночь на 6 мая, в промежутке между 1:00 и 2:00, над Московским регионом были перехвачены и уничтожены порядка 20 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Минобороны ранее информировало, что в вечерние часы 6 мая над территорией страны были уничтожены 57 украинских БПЛА. Из них 31 беспилотник был сбит в Брянской области, 14 — в Курской области и семь — в Орловской, передает телеканал 360.

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Два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр. По словам Собянина, на территории, где обнаружены обломки дронов, специалисты экстренных служб проводят все необходимые работы по обеспечению безопасности и ликвидации последствий происшествия. О данных по пострадавшим или ущербе на данный момент не сообщается. В ночь на 6 мая, в промежутке между 1:00 и 2:00, над Московским регионом были перехвачены и уничтожены порядка 20 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Минобороны ранее информировало, что в вечерние часы 6 мая над территорией страны были уничтожены 57 украинских БПЛА. Из них 31 беспилотник был сбит в Брянской области, 14 — в Курской области и семь — в Орловской, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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