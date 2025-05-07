В Саранске объявили ракетную опасность

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В Саранске объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«Уважаемые Жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения», — написал Здунов в своем телеграм-канале.

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В Саранске объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов. «Уважаемые Жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения», — написал Здунов в своем телеграм-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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