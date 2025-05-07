В Саранске объявили ракетную опасность

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В Саранске объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.
«Уважаемые Жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения», — написал Здунов в своем телеграм-канале.
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