06 мая 2025

В ХМАО инструктор детсада предстанет перед судом за несчастный случай с ребенком в бассейне

Инструктор из ХМАО предстанет перед судом за то, что недоглядел за ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Инструктор из ХМАО предстанет перед судом за то, что недоглядел за ребенком
Инструктор из ХМАО предстанет перед судом за то, что недоглядел за ребенком Фото:

Инструктор по физической культуре одного из детских садов в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью воспитанника из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Следствием установлено, что инструктор по физической культуре в нарушение норм локально-правовых актов приступил к проведению занятий самостоятельно без сопровождения воспитателей и тьюторов», — сообщили в ведомстве.

Инструктор вытащил ребенка из воды и оказал первую помощь, благодаря чему мальчик остался жив. Однако его здоровью причинен легкий вред. Уголовное дело направлено в суд.

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Инструктор по физической культуре одного из детских садов в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью воспитанника из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Следствием установлено, что инструктор по физической культуре в нарушение норм локально-правовых актов приступил к проведению занятий самостоятельно без сопровождения воспитателей и тьюторов», — сообщили в ведомстве. Инструктор вытащил ребенка из воды и оказал первую помощь, благодаря чему мальчик остался жив. Однако его здоровью причинен легкий вред. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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