В ХМАО инструктор детсада предстанет перед судом за несчастный случай с ребенком в бассейне

Инструктор по физической культуре одного из детских садов в Ханты-Мансийске предстанет перед судом по обвинению в причинении легкого вреда здоровью воспитанника из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Следствием установлено, что инструктор по физической культуре в нарушение норм локально-правовых актов приступил к проведению занятий самостоятельно без сопровождения воспитателей и тьюторов», — сообщили в ведомстве.
Инструктор вытащил ребенка из воды и оказал первую помощь, благодаря чему мальчик остался жив. Однако его здоровью причинен легкий вред. Уголовное дело направлено в суд.
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