Си Цзиньпинь проведет «майские праздники» в России

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Россию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
«Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. По данным телеканала, главу КНР в поездке сопровождают высокопоставленные китайские политики, в том числе член Постоянного комитета Политбюро и руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел Ван И.
Ранее в Кремле сообщали, что Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая. В ходе визита лидеры двух стран планируют обсудить развитие стратегического партнерства и подписать ряд двусторонних документов. На праздничные мероприятия в Москву также приглашены главы более 20 иностранных государств.
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