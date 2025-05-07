Си Цзиньпинь проведет «майские праздники» в России

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Си Цзиньпин прибыл в Россию на 80-летие Победы
Си Цзиньпин прибыл в Россию на 80-летие Победы Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Россию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. По данным телеканала, главу КНР в поездке сопровождают высокопоставленные китайские политики, в том числе член Постоянного комитета Политбюро и руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел Ван И.

Ранее в Кремле сообщали, что Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая. В ходе визита  лидеры двух стран планируют обсудить развитие стратегического партнерства и подписать ряд двусторонних документов. На праздничные мероприятия в Москву также приглашены главы более 20 иностранных государств.

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Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Россию, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). «Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. По данным телеканала, главу КНР в поездке сопровождают высокопоставленные китайские политики, в том числе член Постоянного комитета Политбюро и руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци, а также министр иностранных дел Ван И. Ранее в Кремле сообщали, что Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая. В ходе визита  лидеры двух стран планируют обсудить развитие стратегического партнерства и подписать ряд двусторонних документов. На праздничные мероприятия в Москву также приглашены главы более 20 иностранных государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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