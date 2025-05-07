В Ватикане не смогли избрать с первого раза нового Папу Римского

Кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого тура голосования. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы по итогам голосования пошел черный дым, что свидетельствует об отсутствии решения.
«Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должен быть избран новый папа Римский, в ходе первого тура не смогли определиться с выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым», — передает корреспондент РИА Новости. 133 кардинала, имеющие право голоса, не пришли к единому мнению относительно кандидатуры нового понтифика.
Согласно установленным процедурам, начиная со следующего дня и до момента избрания нового главы католической церкви, будет проводиться до четырех голосований в сутки. Решение считается принятым, если один из кандидатов наберет не менее двух третей голосов присутствующих кардиналов. Процесс избрания папы римского традиционно сопровождается повышенным вниманием СМИ и верующих по всему миру.
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