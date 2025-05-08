Нового папу Римского не смогли избрать со второго раза

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В Ватикане вновь не смогли избрать папу Римского
В Ватикане вновь не смогли избрать папу Римского Фото:

Кардиналам не удалось выбрать нового Папу Римского во втором туре голосования. Об этом сообщило агентство CNA. Черный дым, поднявшийся из трубы капеллы в 11:51 по римскому времени, стал сигналом для тысяч верующих, собравшихся на площади Святого Петра, что необходимое большинство голосов не было набрано.

«В четверг в 11:51 по римскому времени из трубы Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что стало сигналом о том, что кардиналы, голосующие на конклаве, еще не избрали нового Папу», — передает CNA.

Чтобы выбрать нового папу, 133 кардинала-выборщика, находящиеся в капелле, должны проголосовать. Две трети голосов — не менее 89 голосов, — необходимого для избрания преемника Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля.

По установленному порядку, кардиналы проводят четыре голосования ежедневно: два утром и два днем. Если после первого утреннего голосования новый Папа не избран, сразу проводится второй тур. Бюллетени обоих голосований сжигаются одновременно, что и вызывает появление дыма около полудня.

Во второй половине дня процесс повторяется: после короткого перерыва проходят еще два голосования, и в случае отсутствия результата дым ожидается около 19:00 по местному времени. Если же кандидат на понтификат будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым.

Первое заседание конклава, на котором кардиналы Римско-католической церкви должны были выбрать нового папу Римского прошло 7 мая. Тогда выбрать преемника почившего понтифика  

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Кардиналам не удалось выбрать нового Папу Римского во втором туре голосования. Об этом сообщило агентство CNA. Черный дым, поднявшийся из трубы капеллы в 11:51 по римскому времени, стал сигналом для тысяч верующих, собравшихся на площади Святого Петра, что необходимое большинство голосов не было набрано. «В четверг в 11:51 по римскому времени из трубы Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что стало сигналом о том, что кардиналы, голосующие на конклаве, еще не избрали нового Папу», — передает CNA. Чтобы выбрать нового папу, 133 кардинала-выборщика, находящиеся в капелле, должны проголосовать. Две трети голосов — не менее 89 голосов, — необходимого для избрания преемника Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. По установленному порядку, кардиналы проводят четыре голосования ежедневно: два утром и два днем. Если после первого утреннего голосования новый Папа не избран, сразу проводится второй тур. Бюллетени обоих голосований сжигаются одновременно, что и вызывает появление дыма около полудня. Во второй половине дня процесс повторяется: после короткого перерыва проходят еще два голосования, и в случае отсутствия результата дым ожидается около 19:00 по местному времени. Если же кандидат на понтификат будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым. Первое заседание конклава, на котором кардиналы Римско-католической церкви должны были выбрать нового папу Римского прошло 7 мая. Тогда выбрать преемника почившего понтифика  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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