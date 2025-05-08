Нового папу Римского не смогли избрать со второго раза

Кардиналам не удалось выбрать нового Папу Римского во втором туре голосования. Об этом сообщило агентство CNA. Черный дым, поднявшийся из трубы капеллы в 11:51 по римскому времени, стал сигналом для тысяч верующих, собравшихся на площади Святого Петра, что необходимое большинство голосов не было набрано.
«В четверг в 11:51 по римскому времени из трубы Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что стало сигналом о том, что кардиналы, голосующие на конклаве, еще не избрали нового Папу», — передает CNA.
Чтобы выбрать нового папу, 133 кардинала-выборщика, находящиеся в капелле, должны проголосовать. Две трети голосов — не менее 89 голосов, — необходимого для избрания преемника Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля.
По установленному порядку, кардиналы проводят четыре голосования ежедневно: два утром и два днем. Если после первого утреннего голосования новый Папа не избран, сразу проводится второй тур. Бюллетени обоих голосований сжигаются одновременно, что и вызывает появление дыма около полудня.
Во второй половине дня процесс повторяется: после короткого перерыва проходят еще два голосования, и в случае отсутствия результата дым ожидается около 19:00 по местному времени. Если же кандидат на понтификат будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым.
Первое заседание конклава, на котором кардиналы Римско-католической церкви должны были выбрать нового папу Римского прошло 7 мая. Тогда выбрать преемника почившего понтифика
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