Медведев призвал запретить выступления артистов-русофобов

Артистам, покинувшим Россию и имевшую антипатриотическую и антироссийскую позицию, нельзя предоставлять публичные площадки для выступлений. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с литераторами в доме Союза писателей России.
«Я в общем не особо хотел на эту тему рассуждать, но тем не менее. Возвращаются люди оттуда [из-за границы] и какие-то залы там собирают, на самом деле это неправильно. Почему? Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — передает заявление Медведева ТАСС.
В ходе встречи Медведев также отметил, что власти и партия должны внимательно относиться к деятельности тех, кто высказывался против своей страны, даже если они официально не признаны иноагентами. По его словам, тем, кто вернулся и не совершал преступлений, никто не препятствует жить в России, однако поддерживать и продвигать таких людей государство не должно.
В то же время в Роскомнадзоре заявляли, что в России нет официального списка запрещенных артистов, помимо иноагентов. В основном такую политику неофициально придерживаются сами концертные площадки и медиасервисы, организующие подобные события.
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