Суд оштрафовал россиянина за фото с нацистским приветствием

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Судебное решение было обжаловано, но апелляция его подтвердила
Судебное решение было обжаловано, но апелляция его подтвердила Фото:

Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1,3 тысячи рублей за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии с нацистским приветствием. Об этом говорится в материалах суда.

"Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики", — передает решение суда РИА Новости. При мониторинге интернета сотрудники Центра противодействия экстремизму обнаружили данный пост.

Мужчина заявил, что не имел злого намерения и хотел лишь изобразить цветочный стебель, однако суд усмотрел в его жесте ассоциацию с нацистской символикой и подчеркнул, что версия с цветком является надуманной. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция его подтвердила.

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Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1,3 тысячи рублей за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии с нацистским приветствием. Об этом говорится в материалах суда. "Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики", — передает решение суда РИА Новости. При мониторинге интернета сотрудники Центра противодействия экстремизму обнаружили данный пост. Мужчина заявил, что не имел злого намерения и хотел лишь изобразить цветочный стебель, однако суд усмотрел в его жесте ассоциацию с нацистской символикой и подчеркнул, что версия с цветком является надуманной. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция его подтвердила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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