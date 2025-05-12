Суд оштрафовал россиянина за фото с нацистским приветствием

Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя на 1,3 тысячи рублей за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии с нацистским приветствием. Об этом говорится в материалах суда.
"Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики", — передает решение суда РИА Новости. При мониторинге интернета сотрудники Центра противодействия экстремизму обнаружили данный пост.
Мужчина заявил, что не имел злого намерения и хотел лишь изобразить цветочный стебель, однако суд усмотрел в его жесте ассоциацию с нацистской символикой и подчеркнул, что версия с цветком является надуманной. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция его подтвердила.
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