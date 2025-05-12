От Дня Черноморского флота до праздника коктейлей: что отмечают 13 мая 2025

На 13 мая выпадает сразу несколько праздников, которые отмечают в России и мире. Свой день празднует Черноморский флот РФ, во всем мире отмечают день коктейля и леденцов от кашля, а в храмах вспоминают апостола Иакова Заведеева. О том, какие праздники отмечают 13 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Праздники в России 13 мая 2025
День Черноморского флота ВМФ России
Ежегодно 13 мая в России празднуется День Черноморского флота. Именно в этот день в 1783 году, по указу императрицы Екатерины II, началось строительство базы флота в Севастополе. Черноморский флот сыграл важную роль в истории России, защищая южные границы страны и обеспечивая безопасность государства на Черном море. В этот день проходят торжественные мероприятия, парады кораблей и поздравления военнослужащих и ветеранов флота.
День охранно-конвойной службы МВД России
Также 13 мая отмечается профессиональный праздник сотрудников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел России. В 1938 году 13 мая было принято постановление НКВД СССР о создании специализированной службы, занимающейся сопровождением и охраной заключенных. Сегодня сотрудники охранно-конвойных подразделений обеспечивают безопасность при перевозке и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Международные праздники 13 мая 2025
Всемирный день одуванчика
Каждый год 13 мая во многих странах отмечают День одуванчика. Этот праздник посвящен простому и красивому растению, которое символизирует весну, тепло и солнечное настроение. Считается, что праздник придумали во Франции — ведь именно в этой стране из одуванчиков делают супы, салаты и даже варенье.
Всемирный день коктейля
Любители коктейлей по всему миру отмечают 13 мая свой праздник. День коктейля — это повод попробовать новые вкусы и научиться готовить новые напитки самостоятельно. В барах и ресторанах по всему миру проходят специальные мероприятия, дегустации и мастер-классы от профессиональных барменов.
День рождения застежки-липучки
Также 13 мая считается днем рождения застежки-липучки. Ведь в этот день, в 1958 году, швейцарский инженер Жорж де Местраль официально запатентовал свое изобретение — застежку-липучку, которая быстро завоевала популярность по всему миру. Сегодня ее активно используют в одежде, обуви, аксессуарах и даже в космической промышленности.
День леденцов от кашля
Еще один необычный праздник — День леденцов от кашля, который отмечают 13 мая. Этот день посвящен популярному средству от простуды и боли в горле, которое помогает миллионам людей по всему миру справляться с неприятными симптомами заболевания.
Православные праздники 13 мая 2025
День памяти апостола Иакова Зеведеева
В этот день православная церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса. Апостол Иаков был братом апостола Иоанна Богослова и одним из первых последователей Христа. Он присутствовал при многих значимых событиях евангельской истории, проповедовал христианство и стал первым из апостолов, кто принял мученическую смерть за веру. Верующие молятся святому Иакову о помощи в укреплении веры и духовных силах.
День памяти святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского
Также церковь чтит память святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского, одного из выдающихся русских духовных писателей и богословов XIX века. Святитель Игнатий прославился своими духовными трудами, наставлениями в молитве и аскетизме. Он оставил после себя множество произведений о духовной жизни. В этот день верующие обращаются к святителю Игнатию с молитвами о духовном просвещении и помощи в преодолении жизненных трудностей.
День памяти святителя Доната, епископа Еврийского
Православная церковь вспоминает святителя Доната, епископа города Эврии. Святитель Донат жил в IV веке и прославился своей праведной жизнью, мудростью и милосердием. Он известен многочисленными чудесами, совершенными по его молитвам, и горячей проповедью христианской веры среди жителей региона. Святому Донату молятся об исцелении от болезней, духовном утешении и укреплении веры.
Народный праздник 13 мая 2025
Яков Теплый: приметы и традиции
Пока в православных храмах чтили память Иакова Зеведеева, в народе отмечали Якова Теплого. В этот день на Руки заканчивали сватать женихов и невест — считалось, что до лета лучше не делать предложение руки и сердца. Про тех мужчин, которые все же подумывали о браке в последний месяц весны, поговаривали: «В мае жениться — всю жизнь маяться».
Существовали народные приметы на праздник. Например, если утром 13 мая на небе нет ни облачка — то и все лето будет солнечным. Дождь указывал на хороший урожай, а безветренная погода намекала на то, что и летом будет такая же погода.
Чтобы понять, будет ли лето дождливым, крестьяне отправлялись в лес и искали березу. В дереве они делали прорезь и вставляли желобок, чтобы добыть березовый сок. Если он обильно вытекает — значит летом не избежать ливней.
Знаменитости, родившиеся 13 мая:
- Джо Луис (1914–1981) — легендарный американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе.
- Стиви Уандер (род. 1950) — американский певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер, обладатель множества премий «Грэмми».
- Роберт Паттинсон (род. 1986) — британский актер, звезда фильмов «Сумерки», «Маяк», «Бэтмен».
- Иван Реон (род. 1985) — британский актер, звезда сериала "Игра престолов".
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