В Зауралье для вывоза мусора в праздники вывели на улицы дополнительные машины

В Курганской области для вывоза мусора в майские праздники вывели дополнительную спецтехнику. Так, на линии ежедневно выходило от 50 до 60 единиц спецтехники регоператора «Чистый город». К работе привлекли также автомобили из соседних регионов: несколько ломовозов были направлены в Курган из Тюмени и Екатеринбурга. В работах по вывозу ТКО было задействовано 230 человек, а оперативный штаб регоператора работал круглосуточно, рассказали URA.RU в компании.
«Чтобы успеть навести порядок к великому празднику — Дню Победы — ломовозы совершали по пять-шесть рейсов в день, зачищая как городские микрорайоны, так и территории кладбищ после Радоницы», — отметили в пресс-службе регоператора.
В компании пояснили, с контейнерных площадок Кургана, Кетово и округа за 11 праздничных дней было вывезено 4813,35 тонн отходов, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Специалисты вывозили мусор с локальных свалок рядом с местами накопления ТКО в городах и селах по графику. Работы шли и по срочным заявкам от администраций муниципальных округов. Обращения с «горячей линии» и в соцсетях обрабатывались круглосуточно.
В «Чистом городе» рассказали, что несмотря на регулярную просветительскую работу с жителями и дачниками, на контейнерных площадках продолжают оказываться отходы, которые к вывозу с мест накопления регоператором не принимаются. Среди тних — стволы спиленных деревьев, куски асфальта после ремонта дороги, автопокрышки, строительный мусор, навоз и зола. Например, в селе Кропани Кетовского МО контейнер был наполовину заполнен землей. Это усложнило процесс его выгрузки.
В компании добавили, что 843 тонны составили крупногабаритные отходы (КГМ). При этом 23% из них — то, что собрали на субботниках — ветки, листья и прочая растительность. Такие отходы не относятся к ТКО, но в период повышенной пожарной опасности региональный оператор и областные власти решили вывозить их из мест накопления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».