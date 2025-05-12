В ХМАО за год зарплаты курьеров выросли почти на четверть

В Югре курьерам предлагают зарплаты выше на 23%, чем в прошлом году. Такие данные привели URA.RU аналитики «Авито».
«В первом квартале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года заметнее всего зарплатные предложения выросли в вакансиях курьеров — плюс 23%», — говорится в исследовании «Авито Работа». По данным сайта бесплатных объявлений, сейчас в этой профессии можно получить зарплату до 210 тысяч рублей, начинаются предложения с 80 тысяч рублей.
В начале года средняя зарплата курьеров составляла 116,5 тысяч рублей. Годом ранее доставщики могли заработать до 100 тысяч рублей.
Также в сфере логистики и грузоперевозок в ХМАО поднялись зарплаты у подсобных рабочих — на 21% и грузчиков — на 15%. А наиболее востребованными в этой области стали водитель спецтехники, подсобный рабочий, водитель грузового транспорта, курьер и грузчик.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.
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