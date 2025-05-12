12 мая 2025

В ХМАО за год зарплаты курьеров выросли почти на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты курьеров в ХМАО выросли почти на четверть
Зарплаты курьеров в ХМАО выросли почти на четверть Фото:

В Югре курьерам предлагают зарплаты выше на 23%, чем в прошлом году. Такие данные привели URA.RU аналитики «Авито».

«В первом квартале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года заметнее всего зарплатные предложения выросли в вакансиях курьеров — плюс 23%», — говорится в исследовании «Авито Работа». По данным сайта бесплатных объявлений, сейчас в этой профессии можно получить зарплату до 210 тысяч рублей, начинаются предложения с 80 тысяч рублей.

В начале года средняя зарплата курьеров составляла 116,5 тысяч рублей. Годом ранее доставщики могли заработать до 100 тысяч рублей.

Также в сфере логистики и грузоперевозок в ХМАО поднялись зарплаты у подсобных рабочих — на 21% и грузчиков — на 15%. А наиболее востребованными в этой области стали водитель спецтехники, подсобный рабочий, водитель грузового транспорта, курьер и грузчик.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.

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В Югре курьерам предлагают зарплаты выше на 23%, чем в прошлом году. Такие данные привели URA.RU аналитики «Авито». «В первом квартале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года заметнее всего зарплатные предложения выросли в вакансиях курьеров — плюс 23%», — говорится в исследовании «Авито Работа». По данным сайта бесплатных объявлений, сейчас в этой профессии можно получить зарплату до 210 тысяч рублей, начинаются предложения с 80 тысяч рублей. В начале года средняя зарплата курьеров составляла 116,5 тысяч рублей. Годом ранее доставщики могли заработать до 100 тысяч рублей. Также в сфере логистики и грузоперевозок в ХМАО поднялись зарплаты у подсобных рабочих — на 21% и грузчиков — на 15%. А наиболее востребованными в этой области стали водитель спецтехники, подсобный рабочий, водитель грузового транспорта, курьер и грузчик. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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