Аналитики раскрыли вакансии с самыми большими зарплатами в ХМАО

В Югре в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике, рассказали аналитики URA.RU аналитики HeadHunter.
«За май в ХМАО было открыто более 1,1 тысячи вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая заработная плата в регионе — 82,5 тыс. рублей. Вакансия с самой высокой зарплатой — от 600 тысяч рублей, открыта в федеральной сети частных клиник, которая ищет заведующего отделением», — следует из исследования.
Врач-стоматолог в Сургуте может заработать от 400-600 тысяч рублей, финансовый советчик и сварщик-аргонщик — от 300 тысяч рублей за месяц, от 250 до 300 тысяч рублей — заместитель финансового директора, инженер ПТО, руководитель бизнес-группы.
Водителю-курьеру готовы платить до 210 тысяч рублей, а машинисту трубоукладчика — от 240 тысяч рублей. При этом, чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам — 16% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей, водителям — 15%, курьерам — 8% и сварщикам 6%.
Компании, предлагающие своим сотрудникам зарплаты от 200 тысяч рублей и выше, обычно сосредоточены в таких отраслях, как «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» (22%), «Нефть и газ» (16%), а также в сферах «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Перевозки, логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность» (по 8%) и «Автомобильный бизнес» (5%).
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО соискатели, готовые работать по вахтам в других регионах России, могут заработать полмиллиона рублей в месяц. В топ дорогих вахтовых вакансий вошли шеф-повар, инженер, мастер флота ГРП с зарплатами до 472 тысяч рублей.
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