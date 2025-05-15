Минобороны Венгрии ответило на сообщения о сбитом украинском беспилотнике

Министерство обороны Венгрии опровергло информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны. В ведомстве уточнили, что истребители Gripen были подняты по учебной тревоге и выполнили функцию сопровождения планера, который сбился с маршрута.
«Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной — ред.) не из-за беспилотников», — сообщило министерство. Цитату приводит РИА Новости. После этого истребители вернулись на базу в Кечкемете, расположенной в центральной части Венгрии. Министерство обороны страны подчеркивает, что безопасность воздушного пространства остается для них приоритетом.
Во вторник местный портал из области Сабольч-Сатмар-Берег опубликовал видео полетов истребителей Gripen и комментарии местных жителей, заявлявших о преследовании беспилотника. Оппозиционный венгерский портал Telex ссылается на неназванные источники, утверждая, что на прошлой неделе радары ПВО в районе города Токай зафиксировали украинские БПЛА и сбили один из них.
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