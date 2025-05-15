Депутат Гаврилов призвал обновить механизм возвращения отопления

В России необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов, а также синхронизировать профилактические отключения горячей воды с погодной обстановкой, а не с календарем. Об этом 15 мая сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия. Профилактические отключения горячей воды также следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарем. Иначе каждый май будет начинаться с того, что граждане будут греться за свой счет — и буквально, и финансово», — заявил депутат в беседе с РИА Новости. Он отметил, что май 2025 года преподнес неприятный сюрприз: после короткого потепления, на фоне которого и было отключено отопление, в центральной части России вновь ударили заморозки.
Как отметил Гаврилов, процесс отключения отопления в Москве стартовал в начале мая на основании температурных данных, соответствующих установленным санитарным стандартам. Однако уже спустя один-два дня произошло резкое похолодание: дневная температура в отдельные периоды не превышала 5–7 градусов, а в некоторых районах столицы и других субъектах отмечались ночные заморозки. Депутат акцентировал внимание на том, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у жителей и требует быстрого реагирования на изменение погодных условий.
С 1 марта на территории Российской Федерации начинает действовать обновленное постановление, регулирующее порядок оплаты услуг отопления. Данная мера направлена на повышение прозрачности и ясности расчетов для населения. Подробности — в материале URA.RU.
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