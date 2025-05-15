Суд вновь отказался выпускать из-под ареста экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

Бывший замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов, обвиняемый во взятках, не смог оспорить в окружном суде приговор районной инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО и заменить его на домашний арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Заслушав мнения сторон, изучив представленные материалы суд постановил — постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении Шипилову Алексею Викторовичу срока содержания под стражей […] по 12 июля 2025 года оставить без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — зачитал решение судья.
Адвокаты Шипилова во время апелляции настаивали о голословности утверждений стороны обвинения о том, что обвиняемый может скрыться от следствия или же оказать давление на свидетелей пользуясь своими связами, так как он еще с декабря 2024 года знал, что в отношении него ведется преследование, у него в квартире проходили обыски, а сам он участвовал в очных ставках, однако не пытался скрыться или давить на свидетелей. Шипилов является многодетным отцом, и адвокаты просили изменить меру пресечения под арест или домашний залог для того, чтобы обвиняемый мог работать дистанционно и обеспечивать семью.
В то же время гособвинитель заявила, что решение районного суда было законным и мотивированным и настаивала на том, чтобы оставить заключенного под стражей. Выслушав доводы сторон, судья вынес решение и не удовлетворил жалобу адвокатов.
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