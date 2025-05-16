В деле об убийстве мэра Самары появились два новых фигуранта

В уголовном деле, связанном с двойным убийством экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, появились двое новых фигурантов. По данным Следственного комитета России, сообщниками арестованной ранее внучки убитых Екатерины Тарховой оказались Светлана Метревели и ее племянник.
«Ее племянник и внучка потерпевших, <...> в целях завладения имуществом отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», — пишет Следственный комитет России в официальном telegram-канале. Заочно предъявлены обвинения 56-летней Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию Метревели. По версии следствия, Светлана находилась за границей и давала указания предполагаемым исполнителям преступления — своему племяннику и внучке экс-мэра Самары.
Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Следственные органы отмечают, что внучка экс-мэра, также являющаяся одной из обвиняемых, прошла психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой была признана вменяемой и способной нести уголовную ответственность. Расследование дела продолжается.
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