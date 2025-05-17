ВС РФ ударили «Геранями» по стоянке техники ВСУ в Сумской области

Российские солдаты нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Минобороны РФ опубликовало кадры [удара] беспилотными „Герань-2“ по пункту временной дислокации стоянки техники бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина Сумской области», — отмечает военное ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
По информации, целью атаки стала стоянка вооружения, военной и специальной техники украинской бригады, размещенная вблизи Великой Чернетчины. О результатах удара и возможных потерях украинской стороны Минобороны не сообщает. Операция стала частью продолжающихся действий российских войск по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ на территории Украины.
После того, как ВСУ покинули Курскую область, они активизировались в районе приграничной Сумской области. Солдаты РФ также начали там наступление.
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