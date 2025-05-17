17 мая 2025

Стал известен победитель «Евровидение-2025»

Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл «Евровидение-2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году состоялся финал 69-го «Евровидения»
В 2025 году состоялся финал 69-го «Евровидения» Фото:

Австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Соответствующие результаты голосования жюри и зрителей опубликованы на официальном сайте проекта.

«Победу одержал австриец JJ с оперной балладой Wasted Love. Артист выиграл конкурс, набрав 436 баллов», — уточняется на сайте «Евровидения».

В сообщении также говорится, что сначала оценки выставлялись членами жюри, а затем последовало раскрытие результатов общественного телеголосования. В итоге Wasted Love набрала 258 баллов жюри. Телеголосование прибавило еще 176 баллов.

Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, набрав 357 баллов. На третьем — Томми Кэш из Эстонии (356 баллов).

Победа JJ на конкурсе Евровидение принесла Австрии третью по счету победу на этом музыкальном турнире. Впервые страна выиграла в 1966 году благодаря исполнителю Удо Юргенсу, второй раз главный трофей в 2014 году достался Кончите Вурст.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Соответствующие результаты голосования жюри и зрителей опубликованы на официальном сайте проекта. «Победу одержал австриец JJ с оперной балладой Wasted Love. Артист выиграл конкурс, набрав 436 баллов», — уточняется на сайте «Евровидения». В сообщении также говорится, что сначала оценки выставлялись членами жюри, а затем последовало раскрытие результатов общественного телеголосования. В итоге Wasted Love набрала 258 баллов жюри. Телеголосование прибавило еще 176 баллов. Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, набрав 357 баллов. На третьем — Томми Кэш из Эстонии (356 баллов). Победа JJ на конкурсе Евровидение принесла Австрии третью по счету победу на этом музыкальном турнире. Впервые страна выиграла в 1966 году благодаря исполнителю Удо Юргенсу, второй раз главный трофей в 2014 году достался Кончите Вурст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...