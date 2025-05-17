Стал известен победитель «Евровидение-2025»

Австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Соответствующие результаты голосования жюри и зрителей опубликованы на официальном сайте проекта.
«Победу одержал австриец JJ с оперной балладой Wasted Love. Артист выиграл конкурс, набрав 436 баллов», — уточняется на сайте «Евровидения».
В сообщении также говорится, что сначала оценки выставлялись членами жюри, а затем последовало раскрытие результатов общественного телеголосования. В итоге Wasted Love набрала 258 баллов жюри. Телеголосование прибавило еще 176 баллов.
Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля, набрав 357 баллов. На третьем — Томми Кэш из Эстонии (356 баллов).
Победа JJ на конкурсе Евровидение принесла Австрии третью по счету победу на этом музыкальном турнире. Впервые страна выиграла в 1966 году благодаря исполнителю Удо Юргенсу, второй раз главный трофей в 2014 году достался Кончите Вурст.
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