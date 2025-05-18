Поддерживает Украину и получил докторскую в Сорбонне: кто такой новый президент Румынии

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста и убежденный сторонник евроинтеграции, одержал победу на президентских выборах в Румынии. По данным ЦИК Румынии после обработки 98% бюллетеней, Дан набрал 54,26% голосов против 45,74% у главного фаворита первого тура Джордже Симиона.
Официальные результаты выборов объявят в ближайшие дни после завершения подсчета всех голосов. Успех Дана подтверждает курс страны на сближение с ЕС и жесткую позицию в отношении России. Подробнее о биографии нового главы Румынии, его личной жизни и политических взглядах — в материале URA.RU.
Биография
Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в небольшом румынском городке Фэгэраш. Дважды победив на Международной математической олимпиаде, он окончил Университет Бухареста и продолжил обучение во Франции, где получил степень магистра, а затем и докторскую в Сорбонне.
Вернувшись в Румынию, Дан основал Высшую нормальную школу и до 2011 года работал профессором математики, но затем ушел в политику. В 2006 году он создал движение «Спасем Бухарест», которое боролось против незаконной застройки исторического центра города и вырубки деревьев. Несмотря на две неудачные попытки стать мэром в 2012 и 2016 годах, в 2020-м он одержал победу как независимый кандидат, а в 2024-м был переизбран.
В декабре 2024 года политик объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах. Его решение стало неожиданностью, ведь ранее он заявлял, что останется на посту мэра Бухареста до конца срока.
Личная жизнь
Никушор Дан более 30 лет состоит в отношениях с Марибелой Грыдинару, исполнительным директором Renault. Пара познакомилась в студенческие годы, но так и не оформила брак официально. Глава Renault поделилась, что не чувствует необходимости в официальном акте. Сам политик объясняет, что для этого «никогда не находилось подходящего момента».
Отношение к России
Дан считает, что поддержка Украины в ее борьбе против России имеет «решающее значение для безопасности Румынии». Среди его планов — увеличение оборонных расходов с 2,5% до 3,5% ВВП. Он поддерживает Киев и также выступает за вступление Украины в ЕС. Кроме того, Дан намерен укреплять связи Румынии с НАТО и Евросоюзом, полностью поддерживая общеевропейскую политику в отношении РФ.
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