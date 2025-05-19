Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино, погибла женщина

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Вторая пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии
Вторая пострадавшая доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате атаки дрона ВСУ на ее автомобиль. Еще одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина», — сообщил Гладков в Telegram. Он выразил соболезнования близким погибшей.

Вторую женщину, находившуюся в машине, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам Гладкова, у пострадавшей — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.

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Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате атаки дрона ВСУ на ее автомобиль. Еще одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина», — сообщил Гладков в Telegram. Он выразил соболезнования близким погибшей. Вторую женщину, находившуюся в машине, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам Гладкова, у пострадавшей — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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