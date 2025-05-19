Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино, погибла женщина

Жительница Шебекино Белгородской области погибла в результате атаки дрона ВСУ на ее автомобиль. Еще одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина», — сообщил Гладков в Telegram. Он выразил соболезнования близким погибшей.
Вторую женщину, находившуюся в машине, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам Гладкова, у пострадавшей — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.