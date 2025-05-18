В Тазовском районе ЯНАО задержан 54-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома.
«В ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым возникла ссора на почве личной неприязни. Фигурант нанес потерпевшему пять ударов ножом по разным частям тела. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как в конфликт вмешались третьи лица и пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь», — сообщили в СК РФ по ЯНАО. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 мая 2025 года в селе Антипаюта.
Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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