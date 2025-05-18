18 мая 2025

В ЯНАО сельское застолье окончилось кровавой поножовщиной. Видео

В Тазовском районе ЯНАО 54-летний мужчина напал с ножом на собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель села Антипаюта едва не прирезал собутыльника
Житель села Антипаюта едва не прирезал собутыльника Фото:

В Тазовском районе ЯНАО задержан 54-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома.

«В ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым возникла ссора на почве личной неприязни. Фигурант нанес потерпевшему пять ударов ножом по разным частям тела. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как в конфликт вмешались третьи лица и пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь», — сообщили в СК РФ по ЯНАО. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 мая 2025 года в селе Антипаюта.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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В Тазовском районе ЯНАО задержан 54-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома. «В ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его знакомым возникла ссора на почве личной неприязни. Фигурант нанес потерпевшему пять ударов ножом по разным частям тела. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как в конфликт вмешались третьи лица и пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь», — сообщили в СК РФ по ЯНАО. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 мая 2025 года в селе Антипаюта. Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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