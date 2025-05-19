19 мая 2025

В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн при строительстве обороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков заявил, что найденные средства направлены в бюджет
Гладков заявил, что найденные средства направлены в бюджет Фото:

Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 19 мая. По его словам, средства, которые были выявлены в ходе проверки, уже перечислены в федеральный бюджет.

«Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале.

Глава региона отметил, что были зафиксированы случаи завышения объемов работ со стороны подрядных организаций, а соответствующие документы уже переданы в суд. Он подчеркнул, что проверки будут продолжены.

По данным региональных властей, подрядчик заключил с должностными лицами ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» договор на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После выполнения работ и предоставления отчетных документов с недостоверными сведениями на счет юридического лица было перечислено более 11,5 млн рублей из бюджета.

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Проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 19 мая. По его словам, средства, которые были выявлены в ходе проверки, уже перечислены в федеральный бюджет. «Получил информацию о результатах дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений. Проверяющие нашли нарушения на 109 млн рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Глава региона отметил, что были зафиксированы случаи завышения объемов работ со стороны подрядных организаций, а соответствующие документы уже переданы в суд. Он подчеркнул, что проверки будут продолжены. По данным региональных властей, подрядчик заключил с должностными лицами ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» договор на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После выполнения работ и предоставления отчетных документов с недостоверными сведениями на счет юридического лица было перечислено более 11,5 млн рублей из бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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