С поезда «Новый Уренгой — Уфа» сняли буйного челябинца

В минувшие сутки в Ноябрьский линейный отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка в поезде «Новый Уренгой — Уфа». Инцидент произошел в 19 вагоне, где один из пассажиров вел себя неподобающим образом, сообщают в уральском управлении на транспорте МВД России.
«В минувшие сутки в Ноябрьский линейный отдел полиции поступило сообщение, что в 19 вагоне поезда „Новый Уренгой — Уфа“ один из пассажиров нарушает общественный порядок», — говорится в релизе полиции. По прибытии поезда на станцию Ноябрьск-2 сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли к составу. Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.
Задержанным оказался 42-летний житель города Миньяр Челябинской области, не имеющий официального трудоустройства. По данным полиции, мужчина в пути следования громко выражался нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе поездной бригады. На замечания окружающих нарушитель не реагировал.
В отношении мужчины транспортные полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». За нарушение порядка пассажиру назначен штраф в размере 600 рублей.
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