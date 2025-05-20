В Перми заработает новый сервис доставки
В Перми заработает один из крупнейших сервисов доставки. Об этом URA.RU сообщил источник в этой индустрии.
«Работа сервиса доставки „Яндекс Лавка“ будет запущена в Перми 22 мая. На первоначальном этапе точки будут открыты в Ленинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах», — отметил собеседник агентства.
Доставщики этой сети уже сегодня были замечены на городских улицах. На сегодняшний день в Перми работает более пяти сервисов доставки различных товаров.
Сотрудников службы доставки заметили на улицах Перми
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