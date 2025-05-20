20 мая 2025

Один из крупнейших сервисов доставки заходит в Пермь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми заработает новый сервис доставки
В Перми заработает новый сервис доставки Фото:

В Перми заработает один из крупнейших сервисов доставки. Об этом URA.RU сообщил источник в этой индустрии.

«Работа сервиса доставки „Яндекс Лавка“ будет запущена в Перми 22 мая. На первоначальном этапе точки будут открыты в Ленинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах», — отметил собеседник агентства.

Доставщики этой сети уже сегодня были замечены на городских улицах. На сегодняшний день в Перми работает более пяти сервисов доставки различных товаров.

Сотрудников службы доставки заметили на улицах Перми
Сотрудников службы доставки заметили на улицах Перми
Фото:

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В Перми заработает один из крупнейших сервисов доставки. Об этом URA.RU сообщил источник в этой индустрии. «Работа сервиса доставки „Яндекс Лавка“ будет запущена в Перми 22 мая. На первоначальном этапе точки будут открыты в Ленинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах», — отметил собеседник агентства. Доставщики этой сети уже сегодня были замечены на городских улицах. На сегодняшний день в Перми работает более пяти сервисов доставки различных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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