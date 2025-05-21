Участник шоу «Давай поженимся!» рассказал, почему Роза Сябитова мешает личной жизни сына

Главная сваха страны Роза Сябитова не хочет отпускать сына из-за своих неудач в личной жизни. Таким мнением поделился продюсер Сергей Дворцов, который дважды был сватом в программе «Давай поженимся!».
«Она не молода, мужчины рядом нет, на личном фронте много неудач, сейчас сын для нее — опора и поддержка. Считайте, что он выполняет роль сына и мужа. Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — считает Дворцов, его слова передает NEWS.ru.
Роза Сябитова до 2011 года была замужем за Юрием Андреевым. С ним она познакомилась в 2008 году на проекте «Давай поженимся». У пары закрутилось все очень быстро, они даже вместе создали проект «Семейные ценности», но вскоре на шоу Малахова «Пусть говорят» Роза объявила о разводе с мужем , ссылаясь на сильную ревность и избиения . Однако Юрий позже опроверг эту теорию, объяснив, что изначально развод планировался, как пиар-ход, но все «пошло не туда, куда планировалось».
Действия Сябитовой — качественно спланированный пиар-ход?
Зрители заметили, что Роза стала часто появляться с сыном на различных передачах. Как считает Сергей Дворцов, женщина пытается внедрить таким образом его в медиапространство и найти ему работу на Первом канале.
«Мне кажется, она хочет его сделать ведущим либо соведущим своего проекта на Первом канале. Я вот прямо чувствую. На Первом канале Роза — авторитет, ее слушают. Она может воплотить проект вместе с сыном», — предположил Дворцов.
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