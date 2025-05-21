Бастрыкин раскрыл, сколько регионов России атаковала Украина

Украина атаковала 43 региона России за время специальной военной операции. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Всего, по его словам, было зафиксировано восемь тысяч фактов обстрелов и атак со стороны ВСУ.
«Теперь поговорим о приграничных территориях РФ и иных территориях РФ, которые подверглись агрессии со стороны ВСУ. Террористические атаки силовых структур Украины относились к 43 регионам России, 43 региона России, как мы установили при расследовании, подверглись атаке со стороны ВСУ», — заявил Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Информацию передает РИА Новости.
По его словам, среди подвергшихся атакам находятся Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. Глава СК также отметил, что ведомство зафиксировало «почти восемь тысяч фактов обстрелов, террористических атак приграничных и тыловых российских территорий».
Ранее Бастрыкин заявлял, что в результате обстрелов ВСУ российских территорий погиб 621 мирный житель, среди которых 38 детей. По его словам, не менее 3217 человек пострадали, из них 249 несовершеннолетних. Глава СК отметил, что по этим фактам было возбуждено более трех тысяч уголовных дел, передает RT.
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