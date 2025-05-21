Российский боец Туча двое суток провел в блиндаже с телами украинских военных

Российский боец с позывным Туча рассказал, как во время боя оказался в укрытии, где уже находились погибшие бойцы ВСУ, и провел там двое суток, скрываясь от противника. Случай произошел в районе Клещеевки в ДНР во время выполнения боевого задания.
«Пошли на боевое задание, нас спалили. Забежал в блиндаж первый попавшийся, захожу — а там двое сидят, мертвые. Так и просидел двое суток там», — рассказал Туча в репортаже Ульяны Стриж, фрагмент которого опубликовал telegram-канал WarGonzo.
По словам бойца, его подразделение было обнаружено, и он был вынужден укрыться в ближайшем блиндаже, где находились тела двоих украинских военнослужащих. В течение двух суток Туча оставался в укрытии, ожидая безопасной возможности выйти.
Клещеевка была освобождена российскими войсками 22 мая 2024 года. Бои за нее шли с начала 2023 года.
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