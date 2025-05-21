Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя современным Наполеоном, провоцируя эскалацию конфликта на Украине и ведя Европу в пропасть. Об этом заявил польский политик Матеуш Пискорский, говоря о планах Макрона против России.
«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — заявил Пискорский. Его слова приводит портал Mysl Polska. Он отметил, что президент Франции стал наиболее активным сторонником эскалации конфликта на Украине, он отрицает возможность дипломатического урегулирования и практически открыто говорит о создании угрозы ядерной эскалации, предлагая разместить ядерные боеголовки в странах Центральной Европы.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон «в состоянии паники» отверг возможность урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что лидер Франции, испытывая «удивительное волнение», отказывается от перспективы мира.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон ранее также предлагали направить своих военнослужащих на Украину для поддержания мира, но все европейские страны поддержали эту идею. В частности, Великобритания и Польша отказались отправлять военный контингент из-за высоких рисков. В России же не раз заявляли, что размещение на Украине миротворцев может привести к прямому столкновению со странами НАТО.
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