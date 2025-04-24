Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — заявил политик. Свои мысли он изложил в посте на своей странице в соцсети Х.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон неоднократно высказывали инициативу направить военнослужащих на территорию Украины с целью поддержания мира в составе так называемой «коалиции желающих». Однако европейским странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Как пишет Times со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания, по всей видимости, не станет реализовывать планы по отправке своих военнослужащих на Украину из-за чрезмерно высоких рисков, несмотря на предложение Франции о создании международного военного контингента.
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