24 апреля 2025

Макрон полностью отвергает перспективу мира на Украине

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Во Франции раскритиковали Макрона из-за его позиции по Украине
Во Франции раскритиковали Макрона из-за его позиции по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — заявил политик. Свои мысли он изложил в посте на своей странице в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон неоднократно высказывали инициативу направить военнослужащих на территорию Украины с целью поддержания мира в составе так называемой «коалиции желающих». Однако европейским странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Как пишет Times со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания, по всей видимости, не станет реализовывать планы по отправке своих военнослужащих на Украину из-за чрезмерно высоких рисков, несмотря на предложение Франции о создании международного военного контингента.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — заявил политик. Свои мысли он изложил в посте на своей странице в соцсети Х. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон неоднократно высказывали инициативу направить военнослужащих на территорию Украины с целью поддержания мира в составе так называемой «коалиции желающих». Однако европейским странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Как пишет Times со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания, по всей видимости, не станет реализовывать планы по отправке своих военнослужащих на Украину из-за чрезмерно высоких рисков, несмотря на предложение Франции о создании международного военного контингента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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