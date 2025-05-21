21 мая 2025

Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов
В небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли атаку беспилотниками по территории Рязанской области вечером 21 мая. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на сообщения местных жителей. По их словам, около 21:30 (мск) в небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов.

«ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область. Со слов местных, в 21:30 в небе раздались 7 громких взрывов. В Московском районе и районе Дашки — характерные звуки пролета беспилотников», — говорится в сообщении Mash.

По данным издания Shot, в Рязани местные жители отмечают звуки взрывов, доносящиеся с неба над городом. Согласно предварительной информации, средства противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению украинских беспилотных летательных аппаратов. Свидетели сообщили о примерно трех взрывах, прозвучавших в различных районах города. Официальные комментарии по данной ситуации на данный момент отсутствуют.

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ВСУ нанесли атаку беспилотниками по территории Рязанской области вечером 21 мая. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на сообщения местных жителей. По их словам, около 21:30 (мск) в небе над разными районами региона были слышны взрывы и звуки пролетающих дронов. «ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область. Со слов местных, в 21:30 в небе раздались 7 громких взрывов. В Московском районе и районе Дашки — характерные звуки пролета беспилотников», — говорится в сообщении Mash. По данным издания Shot, в Рязани местные жители отмечают звуки взрывов, доносящиеся с неба над городом. Согласно предварительной информации, средства противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению украинских беспилотных летательных аппаратов. Свидетели сообщили о примерно трех взрывах, прозвучавших в различных районах города. Официальные комментарии по данной ситуации на данный момент отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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