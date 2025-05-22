План «Ковер» ввели в аэропорту Домодедово

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Ограничения в аэропорту ввели из-за атак БПЛА
Ограничения в аэропорту ввели из-за атак БПЛА Фото:

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово с 09:54 мск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово с 09:54 мск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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