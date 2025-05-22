План «Ковер» ввели в аэропорту Домодедово

Ограничения в аэропорту ввели из-за атак БПЛА
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово с 09:54 мск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.