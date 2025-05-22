Аэропорт Домодедово временно приостановил рейсы из-за дронов

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Второй день подряд российские регионы подвергаются массированным атакам беспилотников
Второй день подряд российские регионы подвергаются массированным атакам беспилотников Фото:

В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:54 МСК введены в аэропорту Домодедово», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Мера связана с обеспечением безопасности в связи с массовой атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Российской Федерации.

По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку — было уничтожено 105 украинских БПЛА. Большая часть из них была сбита в небе над Московским регионом, что обусловило введением временных ограничений на работу аэропортов столицы. Это уже второй день подряд, когда российские регионы подвергаются массированным атакам беспилотников.

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В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:54 МСК введены в аэропорту Домодедово», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Мера связана с обеспечением безопасности в связи с массовой атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Российской Федерации. По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку — было уничтожено 105 украинских БПЛА. Большая часть из них была сбита в небе над Московским регионом, что обусловило введением временных ограничений на работу аэропортов столицы. Это уже второй день подряд, когда российские регионы подвергаются массированным атакам беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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